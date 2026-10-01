{"_id":"6abe24c420361b2023028b25","slug":"video-poor-road-conditions-near-manekshaw-gate-in-kanpur-cantt-crumbling-surface-and-scattered-gravel-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर कैंट में मानेकशॉ द्वार के पास बदहाली, सड़क जर्जर और फैली बजरी से हादसों का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर कैंट स्थित ऐतिहासिक व अति-महत्वपूर्ण मानेकशॉ द्वार के प्रवेश मार्ग पर सड़क की बदहाली से क्षेत्रीय निवासियों और राहगीरों में भारी रोष है। गेट में प्रवेश करते ही मुख्य सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और पूरी सड़क पर गिट्टी व बजरी बिखरी पड़ी है। इसके कारण दोपहिया वाहन चालकों के फिसलकर गिरने और आए दिन हादसे होने का गंभीर खतरा बना हुआ है।

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