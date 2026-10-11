कानपुर में गूंजे देशभक्ति और लोकगीत, भारत विकास परिषद की समूहगान प्रतियोगिता आयोजित

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कानपुर के गुजैनी स्थित रतन चंद्र खत्री सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भारत विकास परिषद (रतनलाल नगर शाखा) द्वारा शाखा स्तरीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया। देशभक्ति और लोकगीतों पर आधारित इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय समूहगान में दून इंटरनेशनल स्कूल और लोकगीत प्रतियोगिता में रतन चंद्र खत्री सरस्वती विद्या मंदिर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

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