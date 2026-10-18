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कानपुर: रेलवे लोको कॉलोनी के पास रेल ट्रैक मजबूती का कार्य तेज, दिन-रात जुटे मजदूर

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 18 Oct 2026 03:13 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 03:13 PM IST







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कानपुर में रेलवे लोको कॉलोनी के पास रेल पटरियों को मजबूत और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ट्रैक मरम्मत एवं मेंटेनेंस का काम तेजी से चल रहा है। ट्रेनों के सुगम और हादसामुक्त आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे के मजदूर और तकनीकी टीम दिन-रात पूरी निष्ठा से काम में जुटी हुई है। ... और पढ़ें

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