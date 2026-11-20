{"_id":"6affefccf32509aa1603b95c","slug":"video-kanpur-transformer-placed-on-green-belt-poses-accident-risk-public-raged-by-electricity-department-negligence-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: ग्रीन बेल्ट पर रखा ट्रांसफार्मर बना हादसों का खतरा, बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों में रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना-गंगा बैराज स्टेट हाईवे की ग्रीन बेल्ट पर बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर रख दिया है। हाईवे से तेज रफ्तार में गुजरने वाले वाहनों के लिए यह ट्रांसफार्मर हादसे का कारण बन सकता है। इस मार्ग पर कई बार तेज गति से गुजरते वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं। ऐसे में सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट पर रखा ट्रांसफार्मर बड़े हादसे को दावत दे रहा है। इसके बावजूद बिजली विभाग के अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर को सुरक्षित स्थान पर रखने की जहमत नहीं उठाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर के आसपास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। कभी भी वाहन के टकराने से बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने बिजली विभाग से ट्रांसफार्मर को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराने की मांग की है।

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