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कानपुर: आस्था, उमंग और उत्साह में रंगा श्याम महोत्सव, दर्शन के लिए उमड़े भक्त

Sat, 26 Sep 2026 11:56 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:56 PM IST
Kanpur: Shyam Mahotsav filled with faith, zeal, and enthusiasm
मोतीझील लॉन में शनिवार देर शाम श्री श्याम महोत्सव आस्था, उमंग और उत्साह के साथ शुरू हो गया। भक्तों का हुजूम भगवान के श्रीविग्रह और भव्य दरबार देखने के लिए उमड़ पड़ा। पंडाल और दरबार को विशेष तरह के फूलों से सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों के बीच भजनों की प्रस्तुति ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। अमदाबाद, कोलकाता, जमशेदपुर से आए गायकों ने मनोहारी भजन सुनाकर भक्तों को भाव विभोर किया। श्यामजी मित्र मंडल की ओर से आयोजित महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इसके बाद अखंड ज्योति और प्रभु के चरणों में छप्पन भोग अर्पित किए गए। श्रीगणेश और श्री श्याम प्रभु की महाआरती हुई। मंडल के संजय खेमका, गोपाल अग्रवाल, श्याम गोयनका, पवन गुप्ता और मनोज अग्रवाल ने श्री गणेश वंदना की। नंद किशोर शर्मा नंदू ने ''कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आणो है'' भजन से संध्या की शुरुआत की। उनके भजन ''गिरधर मेरे मौसम आया, धरती के शृंगार का'' सुन भक्त झूम उठे। कोलकाता के शुभम-रूपम बाजोरिया ने ''श्याम दीनानाथ कान्हा छोड़ दो'' और ''कोई कमी है बाबा के दरबार में'' जैसे भजन गाकर लोगों को भाव विभोर किया। जमशेदपुर के अनुभव अग्रवाल ने ''बड़ी उम्मीद लेकर के तुम्हारे पास आया हूं'' और ''लाज पे आंच बाबा आने न पाए'' भजन सुनाए।
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