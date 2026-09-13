कानपुर: शुक्लागंज में जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत, दो बजे तक जारी रहा भारी वाहनों का आवागमन

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जाजमऊ पुराने गंगापुल की मरम्मत के लिए जिला प्रशासन और एनएचएआई का भारी वाहनों को रोकने का ट्रायल रविवार दोपहर 12 बजे शुरू नहीं हो सका। तय समय बीत जाने के बाद भी दोपहर दो बजे तक पुराने पुल से भारी वाहनों का आवागमन जारी रहा। हालांकि, एनएचएआई की टीम ने बदरका चौराहे पर क्रेन की मदद से बड़े पत्थर के बोल्डर रखकर और नोटिस बोर्ड लगाकर डायवर्जन की तैयारी पूरी की। अफसरों का कहना है कि उन्नाव के गदन खेड़ा से रूट डायवर्ट होने के बाद ही ट्रायल प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

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