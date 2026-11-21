{"_id":"6b01605bb50595ccfd02b100","slug":"video-kanpur-rani-lakshmibai-used-to-reach-ganges-for-ritual-bath-via-tunnel-from-peshwa-palace-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पेशवा महल से सुरंग के रास्ते गंगा स्नान करने आती थीं वीरांगना लक्ष्मीबाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऐतिहासिक नगरी बिठूर में गंगा किनारे स्थित रानी लक्ष्मीबाई घाट अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। पुजारी बताते है कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पेशवा महल से एक सुरंग के रास्ते इस घाट तक आती थीं और यहां गंगा में स्नान करती थीं। इसी ऐतिहासिक प्रसंग के चलते इस घाट का जुड़ाव रानी लक्ष्मीबाई की स्मृतियों से माना जाता है। कहा जाता है कि बिठूर में अपने प्रवास के दौरान लक्ष्मीबाई का पेशवा परिवार से गहरा जुड़ाव था। बचपन में उनका समय बिठूर में ही बीता था।

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