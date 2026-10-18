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कानपुर: जीटी रोड पर बारिश के बाद पैचवर्क शुरू, डामर डालकर भरे जा रहे चकेरी के गड्ढे

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 18 Oct 2026 03:14 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 03:14 PM IST







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कानपुर के चकेरी क्षेत्र में जीटी रोड पर बारिश के बाद हुई सड़कों की बदहाली को सुधारने के लिए युद्धस्तर पर पैचवर्क का काम शुरू किया गया है। सड़क पर बने गड्ढों में डामर डालकर उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि वाहन चालकों को आवागमन में हो रही परेशानियों से राहत मिल सके। ... और पढ़ें

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