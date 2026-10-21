कानपुर: परेड रामलीला के अध्यक्ष ने उतारी राम दरबार की आरती, राम-रावण युद्ध के बाद गूंजे जयकारे

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कानपुर के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड रामलीला मैदान में विजयादशमी के पावन अवसर पर भव्य राम दरबार की आरती का आयोजन किया गया। इस विशेष और गरिमामयी अनुष्ठान के केंद्रबिंदु रहे प्रमुख उद्योगपति एवं रामलीला समिति के अध्यक्ष महेंद्र मोहन गुप्त, जिन्होंने विधि-विधान से राम दरबार की आरती कर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात राम-रावण युद्ध के रोमांचक मंचन के बाद आसमान को रोशन करने वाली जबरदस्त आतिशबाजी हुई और फिर भव्य रावण दहन संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए लाखों की संख्या में शहरवासी मैदान में जुटे। इस दौरान सांसद रमेश अवस्थी और विधायक अमिताभ बाजपेई समेत कई गणमान्य लोग भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

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