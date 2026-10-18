{"_id":"6ad4948899c45e6449051a57","slug":"video-kanpur-pace-of-cm-grid-road-construction-accelerates-residents-expect-relief-soon-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सीएम ग्रिड सड़क निर्माण के काम में आई तेजी, लोगों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर में बगिया क्रॉसिंग से मसवानपुर लिंक रोड तक सीएम ग्रिड योजना के तहत बन रही सड़क के निर्माण कार्य में तेजी आई है। लंबे समय से धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य के कारण स्थानीय लोगों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी की खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था अब काम में तेजी आने से लोगों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद जगी है। क्षेत्र की प्रमुख सड़क होने के कारण इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है।

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