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कानपुर: पान दुकानदार से मारपीट कर तमंचा तानने वाला आरोपी मुजीब गिरफ्तार

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 03:28 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 03:28 PM IST







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जाजमऊ में पान दुकानदार के साथ मारपीट करने और उस पर तमंचा तानने के आरोपी मुजीब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। ... और पढ़ें

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