कानपुर: स्कूल गेट पर शव रख भिड़े परिजन; कई घंटे की वार्ता बेनतीजा

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कानपुर के रावतपुर स्थित स्कूल के बाहर शव रखकर परिजन लंबे समय से धरना देकर बैठ गए और पुलिस बल के साथ तीखी झड़प हो गई। कई घंटों से स्कूल परिसर के अंदर परिजनों और स्कूल संचालक के बीच वार्ता चल रही थी, लेकिन कोई नतीजा न निकलने और लंबा इंतजार करने के बाद परिजनों का सब्र टूट गया। आक्रोशित परिजनों ने स्कूल के मुख्य गेट पर जोरदार हंगामा काटते हुए पुलिस प्रशासन व स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे इलाके में भारी तनाव फैल गया है।

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