{"_id":"6ab8c07cd2151e12360e4590","slug":"video-kanpur-ground-collapse-in-maharajpur-sparks-alarm-villagers-terrified-by-40-foot-deep-pit-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: महाराजपुर में धंसी जमीन से हड़कंप, 40 फीट गहरे गड्ढे से दहशत में ग्रामीण, पुरवामीर हादसे की यादें ताजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: महाराजपुर में धंसी जमीन से हड़कंप, 40 फीट गहरे गड्ढे से दहशत में ग्रामीण, पुरवामीर हादसे की यादें ताजा
कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरसौल के सिकठिया गांव में मूसलाधार बारिश के चलते अचानक जमीन धंसने से 30 से 40 फीट गहरा गड्ढा बन गया। यह घटना पप्पू दिवाकर के पुराने मकान की रसोई वाली जगह पर हुई। गनीमत रही कि छत पर कपड़े सुखा रही प्रत्यक्षदर्शी महिला ने समय रहते खेल रहे बच्चों को गड्ढे से दूर हटा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बीते महीने पुरवामीर गांव में जमीन धंसने से एक युवती की मौत के बाद दोबारा हुई इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। एसडीएम नरवल ने पुलिस व राजस्व टीम को मौके पर भेजकर बैरिकेडिंग और गड्ढा भरवाने के निर्देश दिए हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।