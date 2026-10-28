कानपुर: नरवल थाने के नए भवन का भूमि पूजन संपन्न, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और सीपी रहे मौजूद

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कानपुर के सरसौल स्थित ऐतिहासिक नरवल थाने के नए प्रशासनिक और आवासीय भवन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बुधवार को आयोजित भव्य समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने विधि-विधान से भूमि पूजन और शिलान्यास संपन्न कराया। ब्रिटिश काल की जर्जर हो चुकी इस ऐतिहासिक इमारत के पुनरुद्धार के लिए शासन द्वारा आठ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें चार करोड़ से प्रशासनिक भवन और 4 करोड़ से पुलिसकर्मियों के लिए आवास बनेंगे।

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