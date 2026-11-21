{"_id":"6b0160161a5404db80084ed7","slug":"video-kanpur-government-irrigation-canal-turns-into-sewer-drain-carries-sewage-instead-of-irrigation-water-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सरकारी रजबहा बना सीवर का नाला, सिंचाई के पानी की जगह बह रहा गंदा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर ब्लॉक के बैकुंठपुर गांव से होकर गुजरने वाला सरकारी राजभर रजबहा बदहाली का शिकार है। सिंचाई विभाग की अनदेखी के चलते रजबहा में अब खेतों की सिंचाई के लिए पानी आने के बजाय गांव का सीवरयुक्त गंदा पानी बह रहा है। रजबहा की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि यह सिंचाई के लिए नहीं, बल्कि गंदे पानी की निकासी के लिए बना नाला हो। ग्रामीणों के अनुसार, रजबहा में सीवर का पानी लगातार बहने से आसपास गंदगी और दुर्गंध का माहौल बना रहता है। वहीं, सरकारी सिंचाई व्यवस्था का लाभ भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है।

... और पढ़ें