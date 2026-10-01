कानपुर: संजय नगर खलवा में बेघर होने का खौफ, रेलवे की चेतावनी से सड़कों पर आई गृहस्थी

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कानपुर कैंट के संजय नगर खलवा में गुरुवार को रेलवे की टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। कार्रवाई के खौफ से झुग्गीवासियों ने आनन-फानन में अपने घरों से गृहस्थी का सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। हालांकि, रेलवे अधिकारियों द्वारा जगह खाली करने का अल्टीमेटम देकर वापस लौटने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और सामान दोबारा घरों के अंदर रख लिया। रोते-बिलखते पीड़ितों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और आशियाना छिन जाने के बाद उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है।

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