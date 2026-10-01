{"_id":"6abe037a961468b1a702ca35","slug":"video-kanpur-dm-municipal-commissioner-and-cdo-inspect-sanitation-arrangements-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: डीएम, नगर आयुक्त और सीडीओ ने परखी स्वच्छता व्यवस्था","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी और नगर निगम व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ बुधवार देर रात शहर के कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था, घर-घर से कूड़ा उठान व निस्तारण के साथ-साथ सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहे सड़कों के चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया।

... और पढ़ें