{"_id":"6abdeddcfc285f78f305ede7","slug":"video-kanpur-employees-protest-at-oef-gate-demand-restoration-of-the-previous-status-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: ओईएफ गेट पर कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुरानी स्थिति बहाल करने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर स्थित ऑर्डनेंस इक्यूपमेंट फैक्टरी में यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑर्डनेंस एम्प्लाइज के आह्वान पर कर्मचारियों ने कॉरपोरेशन विरोध दिवस मनाया। एक अक्टूबर 2026 को आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के तहत ओईएफ मजदूर संघ, एच एंड एस फैक्टरी एम्प्लाइज यूनियन और सीडीआरए के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने मुख्य द्वार पर काला फीता बांधकर विरोध दर्ज कराया। बीपीएमएस के संयुक्त मंत्री योगेन्द्र सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से निगमीकरण का फैसला वापस लेकर ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों की पुरानी सरकारी व्यवस्था बहाल करने और सातों डीपीएसयू को नामांकन के आधार पर वर्क ऑर्डर देने की मांग की।

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