{"_id":"6ab215bfc70f8b8b3109cb65","slug":"video-kanpur-dehat-bus-overturns-on-highway-in-derapur-40-passengers-have-a-narrow-escape-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर देहात: डेरापुर में हाईवे पर पलटी बस, बाल-बाल बची 40 यात्रियों की जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पवनाइया गांव के पास बिहार से जयपुर जा रही एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

... और पढ़ें