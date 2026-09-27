{"_id":"6ab8e2827addcae97e025d67","slug":"video-kanpur-deep-pothole-on-gt-road-tatmil-route-becomes-a-hazard-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जीटी रोड से टाटमिल मार्ग पर गहरा गड्ढा बना मुसीबत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में जीटी रोड से टाटमिल चौराहे की ओर जाने वाली व्यस्त सड़क पर एक बड़ा और बेहद गहरा गड्ढा हो गया है, जो राहगीरों व वाहन चालकों के लिए काल साबित हो रहा है। हाल ही में एक बाइक सवार चप्पल कारीगर इस गड्ढे में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुका है। हादसे के बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर गड्ढे के चारों ओर बैरिकेडिंग करवाकर रास्ता तो घेर दिया है, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व नगर निगम के अधिकारियों की अनदेखी के चलते गड्ढे की मरम्मत अब तक नहीं कराई गई है।

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