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कानपुर: प्लास्टर की जगह हाथ पर बंधा मिला गत्ता, नम आंखों से मदद की गुहार लगा रहा पीड़ित

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 20 Nov 2026 10:10 AM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 10:10 AM IST







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कानपुर के हैलट अस्पताल में सड़क हादसे में हाथ टूटने के बाद पहुंचे एक गरीब युवक को बिना एक्स-रे और जांच के हाथ पर कथित तौर पर गत्ता बांध दिया गया। पैसे के अभाव में युवक टूटा हाथ लटकाए मदद की गुहार लगाने को मजबूर है, जिससे अस्पताल की कार्यप्रणाली व स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। ... और पढ़ें

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