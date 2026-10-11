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कानपुर में पिकअप ने स्कूटी सवार को टक्कर मारकर 500 मीटर तक घसीटा

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 11 Oct 2026 03:08 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 03:08 PM IST







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घाटमपुर कस्बे में तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी और उसे करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गई। गनीमत रही कि युवक बाल-बाल बच गया, हालांकि उसकी स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ... और पढ़ें

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