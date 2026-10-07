कानपुर नगर निगम में महापौर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता में कार्यकारिणी बैठक

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कानपुर नगर निगम मुख्यालय में महापौर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय, कार्यकारिणी के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शहर के विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, गृहकर वसूली और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने से जुड़े कई प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई और कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई।

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