यूपी: मेडिकल कॉलेज में पूर्व सांसद और गार्ड में नोकझोंक, अभद्रता का आरोप लगा धरने पर बैठे, प्राचार्य का एक्शन
Kanpur Dehat News: कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज में राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति व पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी और अस्पताल के सुरक्षा गार्ड के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। गुरुकुल के बच्चों का पर्चा बनवाने लाइन में लगे पूर्व सांसद ने गार्ड पर अभद्रता और गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में ही धरना शुरू कर दिया।
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कानपुर देहात में राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी बुधवार सुबह करीब 10 बजे स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचे। वह गुरुकुल के बच्चों का इलाज कराने आए थे। पर्चा बनवाने के लिए लाइन में लगने के दौरान उनकी सुरक्षा गार्ड दिनेश कुमार से नोकझोंक हो गई।
पूर्व सांसद ने गार्ड और उसकी पत्नी पर अभद्रता करने और गाली देने का आरोप लगाया। इससे नाराज होकर वह अस्पताल परिसर में ही बैठ गए। घटना की जानकारी होते ही अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। पूर्व सांसद के बैठने की सूचना पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अंबरीश कुमार, एसीएमओ एसएल वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे।
गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े
पूर्व सांसद ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका आरोप था कि डॉक्टर समय से नहीं आते हैं और मरीजों को पर्चा बनवाने से लेकर इलाज तक के लिए घंटों लाइन में परेशान होना पड़ता है। उन्होंने अस्पताल में मनमानी किए जाने का भी आरोप लगाया और संबंधित गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए।
मरीजों और तीमारदारों की जुट गई भीड़
वहीं, सुरक्षा गार्ड का आरोप है कि पूर्व सांसद ने उसके साथ गालीगलौज की। दोनों पक्षों के बीच हुई नोकझोंक के बाद अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों की भीड़ मौके पर जुट गई। स्थिति बिगड़ती देख अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी। अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस ने मामले को शांत कराया
इसके बाद पुलिस समझाबुझाकर मामले को शांत कराया। पूर्व सांसद ने मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए शासन स्तर पर शिकायत करने की बात कही। प्राचार्य डॉ अंबरीश कुमार गुप्ता ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। गार्ड को हटाया गया है।