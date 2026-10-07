यूपी: मेडिकल कॉलेज में पूर्व सांसद और गार्ड में नोकझोंक, अभद्रता का आरोप लगा धरने पर बैठे, प्राचार्य का एक्शन

कानपुर देहात में राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी बुधवार सुबह करीब 10 बजे स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचे। वह गुरुकुल के बच्चों का इलाज कराने आए थे। पर्चा बनवाने के लिए लाइन में लगने के दौरान उनकी सुरक्षा गार्ड दिनेश कुमार से नोकझोंक हो गई।

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पूर्व सांसद ने गार्ड और उसकी पत्नी पर अभद्रता करने और गाली देने का आरोप लगाया। इससे नाराज होकर वह अस्पताल परिसर में ही बैठ गए। घटना की जानकारी होते ही अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। पूर्व सांसद के बैठने की सूचना पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अंबरीश कुमार, एसीएमओ एसएल वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे।