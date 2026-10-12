बबीना में भाजपा के कई दावेदार, विधायक बोले- पिछली बार 51 इस बार 60 प्रतिशत पार

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बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने क्षेत्र की जनता को नवरात्र की शुभकामनाएं दीं। विधानसभा चुनाव में कई दावेदारों के सामने आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अन्य दलों को प्रत्याशियों की तलाश करनी पड़ रही है, जबकि भाजपा में कई चेहरे सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि यह भाजपा के लिए खुशी की बात है, क्योंकि सभी को विश्वास है कि प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। राजीव सिंह पारीछा ने कहा कि पिछली बार भी इसी तरह का माहौल था। झांसी, ललितपुर और जालौन में पार्टी के भीतर किसी तरह की दुविधा नहीं है। भाजपा पूरी स्पष्टता के साथ चुनाव में उतर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के मौजूदा विधायकों के कामकाज से जनता संतुष्ट है।

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