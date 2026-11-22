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उरई में रविवार को वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उनके अदम्य साहस और बलिदान को देश की महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने मथुरा के वृंदावन कॉरिडोर सहित भव्य विकास कार्यों की बात कही और 2027 के विधानसभा चुनाव में विधायकों के टिकट कटने की चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि टिकट वितरण का निर्णय संसदीय बोर्ड करता है तथा सरकार के एजेंडे में गांव, गरीब और किसान हैं।

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