{"_id":"6aa6eb6c5616457d6c005723","slug":"video-condemnation-of-the-attack-on-chandrashekhar-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंद्रशेखर के ऊपर हुए हमले की निंदा, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों ने सांसद एवं संगठन के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। जिला संयोजक एडवोकेट मनोज कुमार गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर रविवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा ।ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि 13 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद के बाराबंकी से गोंडा जाते समय उन पर हमला किया गया। जो गंभीर और चिंताजनक है। संगठन ने इसे कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली घटना बताते हुए निंदा की है।पदाधिकारियों ने मांग की कि चन्द्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाई जाए। घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा हमले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

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