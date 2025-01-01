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Ghazipur News: गुरुग्रंथ साहिब का मनाया प्रकाश पर्व, लंगर ग्रहण किया प्रसाद

Mon, 14 Sep 2026 12:08 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:08 AM IST
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Prakash Parv of Guru Granth Sahib celebrated; partook of Langar and Prasad.
मुहम्मदाबाद गुरुद्वारा में शबद कीर्तन करते सिख समुदाय के लोग। स्रोत- गुरूद्वारा स​मिति
मुहम्मदाबाद। नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में शनिवार की रात श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व मनाया। इसको लेकर गुरुद्वारा को रंगीन झालर बत्तियों से सजाया गया। देर रात गुरुद्वारा में आयोजित लंगर में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
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समिति के अध्यक्ष सरदार त्रिलोचन सिंह ने बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिख समाज के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मानवता की सेवा का संदेश देने वाले पवित्र गुरु हैं। गुरु अर्जनदेव ने सबसे पहले प्रकाश पर्व को मनाया था। उनकी देखरेख में पहला प्रकाश पर्व हरमिंदर साहिब अमृतसर मनाया गया था। इस प्रकाश पर्व के लिए गुरुद्वारा को झालरों से सजाया गया था। शनिवार की देर शाम कार्यक्रम की शुरुआत दीवान साहिब की सेवा करने के साथ शुरू हुई, जिसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को पूरी धार्मिक मर्यादा के साथ विराजमान किया गया। देर रात तक रागी जत्था के हरजीत सिंह बिल्लू ने अपने साथियों ने सबद कीर्तन प्रस्तुत किया। पर्व में शामिल लोगों ने विश्व कल्याण और सुख-शांति के लिए अरदास की। इस मौके पर नरजीत सिंह, सतनाम सिंह, हरजीत सिंह बिल्लू, देवेंद्र कौर आदि मौजूद रहे।
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