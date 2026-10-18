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फतेहपुर में किसान का फंदे से लटका मिला शव, पुलिस की धमकी और गाली-गलौज से थे क्षुब्ध

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 18 Oct 2026 01:18 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 01:18 PM IST







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मलवां थाना क्षेत्र के कोराईं गांव में रविवार को किसान का शव घर के बरामदे में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने स्थानीय दरोगा और पुलिसकर्मियों पर मानसिक प्रताड़ना व गाली-गलौज का गंभीर आरोप लगाया है। ... और पढ़ें

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