अखिलेश के सामने कांग्रेस की बड़ी मांग! 181 सीटों पर दावेदारी, क्या बनेगी बात?

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आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों और सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर होगी। कांग्रेस सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच अब तक औपचारिक बैठक नहीं हुई है। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस ने सपा को 180 से 200 सीटों की सूची पहले ही सौंप दी है, और 17 नवंबर के आसपास दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक बातचीत होने की संभावना है।

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