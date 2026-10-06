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यूपी: हनुमान अंश के अभिनेता शोभिनव सत्या का बुलंदशहर में स्वागत, देखने उमड़ी भीड़; प्रशंसकों संग खिंचवाई फोटो

अनुज कुमार

Updated Tue, 06 Oct 2026 02:21 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 02:21 PM IST







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फिल्म ‘हनुमान अंश’ के कलाकार शोभिनव सत्य काबुलंदशहर के सिकंदराबाद में स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शोभिनव सत्य ने प्रशंसकों से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाए, जिससे प्रशंसकों में उत्साह दिखा। ... और पढ़ें

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