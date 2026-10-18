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बाराबंकी: कोलकाता में हुई घटना के दृष्टिगत बाराबंकी पुलिस अलर्ट

Sun, 18 Oct 2026 09:10 PM IST
नरेंद्र आर्य
Narendra Arya नरेंद्र आर्य
Updated Sun, 18 Oct 2026 09:10 PM IST
बाराबंकी: कोलकाता में हुई घटना के दृष्टिगत बाराबंकी पुलिस अलर्ट
कोलकाता में हुई घटना के दृष्टिगत बाराबंकी पुलिस अलर्ट हो गई। रविवार देर शाम एसपी रवीना त्यागी ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर में भ्रमण किया और नवरात्र में सजे दुर्गा पंडालों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था परखी।
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