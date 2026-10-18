{"_id":"6ad4e85c75237cc4c209ec68","slug":"video-brabka-kalkata-ma-haii-ghatana-ka-thashhatagata-brabka-palsa-alrata-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाराबंकी: कोलकाता में हुई घटना के दृष्टिगत बाराबंकी पुलिस अलर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाराबंकी: कोलकाता में हुई घटना के दृष्टिगत बाराबंकी पुलिस अलर्ट

नरेंद्र आर्य

Updated Sun, 18 Oct 2026 09:10 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 09:10 PM IST







Link Copied



कोलकाता में हुई घटना के दृष्टिगत बाराबंकी पुलिस अलर्ट हो गई। रविवार देर शाम एसपी रवीना त्यागी ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर में भ्रमण किया और नवरात्र में सजे दुर्गा पंडालों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था परखी। ... और पढ़ें

विज्ञापन