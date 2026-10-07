VIDEO: सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम

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अयोध्या के सहादतगंज स्थित एक लॉन में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद/ राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा प्रभारी उ प्र विनोद तावड़े, मेयर गिरीश पति त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक राम चंद्र व अन्य विधायक और पदाधिकारी और कार्यकर्तागण।

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