Video: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन, अयोध्या से पोलिंग पार्टियां रवाना

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गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना होने के लिए तैयार हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम शशांक त्रिपाठी के पहुंचते ही पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। निर्वाचन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की हैं। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम, मतपत्र और अन्य निर्वाचन सामग्री वितरित कर दी गई है। प्रत्येक पार्टी को निर्धारित मतदान केंद्र के लिए मार्ग और समय की जानकारी दे दी गई है। डीएम शशांक त्रिपाठी ने मतदान सामग्री वितरण केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पार्टियां समय पर अपने-अपने केंद्रों पर पहुंचें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षक निर्वाचन में बड़ी संख्या में मतदाता भाग लेंगे। सुरक्षा के लिए मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, मतदान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी।

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