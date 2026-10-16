Video: अयोध्या में पकंज चौधरी बोले- दुनिया आज भारत की बात सुनती है

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अवध विश्वविद्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शिक्षक मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में कई बड़े बदलाव हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन आया है। आज दुनिया भारत की बात सुनती है और वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने शिक्षकों से संवाद करते हुए देश के विकास और बदलते भारत की तस्वीर प्रस्तुत की।

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