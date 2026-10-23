{"_id":"6adaec628c2f9c889d0ed5c3","slug":"video-video-ayathhaya-ma-aasatha-oura-upakashha-ka-sagama-hanamana-mathara-ka-thavara-para-kaugdha-ka-dhara-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: अयोध्या में आस्था और उपेक्षा का संगम, हनुमान मंदिर के द्वार पर कूड़े का ढेर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या, आस्था और भक्ति का पावन शहर, आज अपनी ही एक मार्मिक तस्वीर पेश कर रहा है। रीडगंज के चूड़ी गली स्थित लाइट गेट के पास एक प्राचीन हनुमान मंदिर, जो भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है, आज उपेक्षा का शिकार हो रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जो न केवल स्थानीय निवासियों और दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, बल्कि पूजा-अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंचा रहा है। स्थानीय निवासी और दुकानदार अनूप इस समस्या से बेहद आहत हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर के गेट पर लगे कूड़े के ढेर से उठने वाली दुर्गंध असहनीय हो गई है। राहगीर रमेश, आदित्य, कुशाग्र और अन्य लोग भी इस बदबू और गंदगी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। यह स्थिति तब और भी दुखद हो जाती है जब भक्तगण भगवान हनुमान के दर्शन के लिए आते हैं। उन्हें मंदिर तक पहुंचने के लिए कूड़े के ढेर को पार करना पड़ता है, जो उनकी आस्था के साथ एक तरह का खिलवाड़ है। यह विडंबना ही है कि एक ओर जहां अयोध्या राम मंदिर निर्माण के कारण विश्व पटल पर चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर शहर के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की ऐसी उपेक्षा चिंता का विषय है। हनुमान मंदिर के द्वार पर लगा कूड़े का ढेर इस बात का प्रतीक है कि कैसे आस्था के साथ-साथ दैनिक जीवन की परेशानियां भी साथ-साथ चलती रहती हैं। स्थानीय प्रशासन से अपील है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि भक्तों को स्वच्छ और गरिमापूर्ण वातावरण में पूजा-अर्चना करने का अवसर मिल सके।

... और पढ़ें