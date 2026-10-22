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Video: अग्रवाल समाज की महाराजा अग्रसेन शोभायात्रा में झांकियां और नृत्य बने आकर्षण
अयोध्या अग्रवाल समाज की ओर से महाराजा अग्रसेन जी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा को विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।आलोक अग्रवाल अध्यक्ष, हर्ष अग्रवाल मंत्री, सुशील अग्रवाल कोषाध्यक्ष , अरुण अग्रवाल, महिला मोर्चा अध्यक्ष पूनम, दीप्ति अग्रवाल, संगरक्षक ओमप्रकाश अग्रवाल बलराम दास अग्रवाल व अन्य मौजूद रहे ।
शोभायात्रा रिकाबगंज चौराहे से शुरू होकर चौक होते हुए गुदड़ी बाजार स्थित आदर्श इंटर कॉलेज पर समाप्त हुई। यात्रा में महाराजा अग्रसेन जी की भव्य झांकी, बैंड-बाजे, धार्मिक ध्वज और फूलों से सजे रथ आकर्षण का केंद्र बने।
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