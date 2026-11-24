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अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा पर शृंगी ऋषि आश्रम में उमड़ा आस्था का सैलाब
अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर मंगलवार सुबह 4 बजे से ही शृंगी ऋषि आश्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भोर होते ही हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य लाभ अर्जित किया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन-पूजन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और भक्तिमय माहौल दिखाई दिया। कार्तिक पूर्णिमा पर दूर-दराज से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे।
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