{"_id":"6a95752c2496e50ca30961ce","slug":"video-ayathhaya-rashhataraya-khal-thavasa-para-ethaltakasa-paratayagata-ka-aayajana-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: राष्ट्रीय खेल दिवस पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेलो इंडिया के कोच रोहित त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है।

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