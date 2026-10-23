अयोध्या: पुरानी पेंशन बहाली की मांगों के बीच शिक्षकों ने शुरू किया मतदान, बनाए गए हैं 15 केंद्र

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गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। अयोध्या जिले में बनाए गए 15 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही शिक्षक मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जिले के कुल 3084 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान का मुख्य मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली समेत शिक्षकों की विभिन्न मांगें बनी हुई हैं। शिक्षकों ने कहा कि पुरानी पेंशन, वेतन विसंगति, पदोन्नति और सेवा नियमों में सुधार जैसे मुद्दों को लेकर वे वोट डाल रहे हैं। कई शिक्षकों ने बताया कि लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर इस चुनाव में वे अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल तैनात किया गया है और मतदान की निगरानी के लिए अधिकारियों को तैनात किया गया है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराया जा रहा है। शिक्षक संगठनों के नेताओं ने भी मतदान केंद्रों का दौरा किया और मतदाताओं से बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। संगठन नेताओं का कहना है कि शिक्षक समुदाय एकजुट होकर अपने हित के लिए मतदान कर रहा है। दोपहर तक मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव परिणाम शिक्षकों की मांगों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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