अमेठी में पुलिस के ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ में फंसे 1012 बदमाश, पहुंचे सलाखों के पीछे

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अमेठी में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ में पुलिस ने एक मार्च से अब तक 1012 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अभियान के दौरान करीब 6 करोड़ 40 लाख रुपये कीमत के अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए। चोरी के 175 मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहन तथा 104 अवैध असलहे भी पुलिस के हाथ लगे हैं। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच आठ मुठभेड़ हुईं। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नशीले पदार्थ बरामद किए। अवैध हथियार रखने और अपराध में उनका इस्तेमाल करने वाले आरोपियों पर भी कार्रवाई की गई। वाहन चोरी के मामलों में बरामद 175 वाहनों में मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहन शामिल हैं। पुलिस ने बरामद वाहनों से जुड़े मामलों की जांच आगे बढ़ाई है। अभियान के दौरान मिले 104 अवैध असलहों के मामलों में भी आरोपियों पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच आठ मुठभेड़ हुईं। कार्रवाई में घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मुठभेड़ के मामलों में पुलिस ने असलहे भी बरामद किए। एक मार्च से चल रहे अभियान में गिरफ्तारी के साथ मादक पदार्थ, चोरी के वाहन और अवैध हथियारों की बरामदगी पर फोकस रहा। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार कार्रवाई की गई है। एसपी सरवणन टी. ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह आगे भी जारी रहेगा। अवैध मादक पदार्थ, असलहा, वाहन चोरी और अन्य अपराधों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों को किसी कीमत पर राहत नहीं दी जाएगी।

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