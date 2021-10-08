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हरिश्याम के मुताबिक वह सुबह अपने परिजनों के साथ खेत में खंभे गाड़ रहे थे। इसी दौरान दीपक मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। विरोध करने पर दीपक से कहासुनी हो गई। वहीं दीपक का कहना है कि वह मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए।शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया। मारपीट में हरिश्याम (48), उनकी पत्नी धर्मावती (45), साधना (35), शिवशंकर (37) और अशोक कुमार (35) घायल हो गए। दूसरे पक्ष से दीपक (29), ओमप्रकाश (55) और उनके बेटे आदर्श (19) को चोटें आईं। ग्रामीणों ने सभी घायलों को सीएचसी बाजारशुकुल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को तिलोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सीओ मुसाफिरखाना अतुल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों से प्रार्थना पत्र मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।