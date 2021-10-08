Amethi News: मोबाइल से वीडियो बनाने पर मारपीट, आठ घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 30 Nov 2026 12:44 AM IST
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बाजारशुकुल। सत्थिन गांव के काजी मोहल्ले में रविवार सुबह खेत में खंभे गाड़ने के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाने को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य हरिश्याम और दीपक के बीच विवाद हो गया। दोनों के बीच शुरू हुई कहासुनी में परिवार के लोग भी शामिल हो गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इसमें दो महिलाओं समेत आठ लोग घायल हो गए।
हरिश्याम के मुताबिक वह सुबह अपने परिजनों के साथ खेत में खंभे गाड़ रहे थे। इसी दौरान दीपक मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। विरोध करने पर दीपक से कहासुनी हो गई। वहीं दीपक का कहना है कि वह मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए।
शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया। मारपीट में हरिश्याम (48), उनकी पत्नी धर्मावती (45), साधना (35), शिवशंकर (37) और अशोक कुमार (35) घायल हो गए। दूसरे पक्ष से दीपक (29), ओमप्रकाश (55) और उनके बेटे आदर्श (19) को चोटें आईं। ग्रामीणों ने सभी घायलों को सीएचसी बाजारशुकुल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को तिलोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सीओ मुसाफिरखाना अतुल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों से प्रार्थना पत्र मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
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हरिश्याम के मुताबिक वह सुबह अपने परिजनों के साथ खेत में खंभे गाड़ रहे थे। इसी दौरान दीपक मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। विरोध करने पर दीपक से कहासुनी हो गई। वहीं दीपक का कहना है कि वह मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए।
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शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया। मारपीट में हरिश्याम (48), उनकी पत्नी धर्मावती (45), साधना (35), शिवशंकर (37) और अशोक कुमार (35) घायल हो गए। दूसरे पक्ष से दीपक (29), ओमप्रकाश (55) और उनके बेटे आदर्श (19) को चोटें आईं। ग्रामीणों ने सभी घायलों को सीएचसी बाजारशुकुल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को तिलोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सीओ मुसाफिरखाना अतुल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों से प्रार्थना पत्र मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
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