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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अलीगढ़ में युवाओं को ऋण वितरित

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 21 Nov 2026 03:22 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 03:22 PM IST







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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत अलग-अलग कामों के लिए अलीगढ़ में 5 लख रुपए तक का ऋण युवाओं को दिया गया। इससे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहा है तो कोई युवती चप्पल और सैंडल बनाने की यूनिट स्थापित करने जा रही है। रिपोर्टर दीपक शर्मा की रिपोर्ट... ... और पढ़ें

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