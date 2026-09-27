{"_id":"6ab8b3900e72cdb565045076","slug":"video-algaugdhha-ma-masama-kachha-khal-abha-bha-chhae-kal-bthal-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में मौसम कुछ खुला, अभी भी छाए काले बादल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ में मौसम कुछ खुला, अभी भी छाए काले बादल

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 27 Sep 2026 11:41 AM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 11:41 AM IST







Link Copied



अलीगढ़ में 26 सितंबर को तड़के से शुरू हुई बारिश देर रात तक होती रही। 27 सितंबर को सुबह बारिश रूकी। बादलों के बीच से सूरज नजर आया। आसमान में काले बादल छाए रहे। ठंडी हवा चलती रही। ... और पढ़ें

विज्ञापन