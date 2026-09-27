अलीगढ़: बारिश की मार, शहर से देहात तक फॉल्ट की भरमार, कई इलाकों में घंटों ठप रही बिजली आपूर्ति

समद रोड पर ट्रांसफॉर्मर में लगी आग

समद रोड स्थित मंगलम पैलेस मार्केट के बाहर लगे ट्रांसफाॅर्मर में आग लगने के बाद बिजली आपूर्ति बंद हो गई। व्यापारियों के मुताबिक इस ट्रांसफाॅर्मर में पहले भी दो-तीन बार आग लग चुकी है और फाॅल्ट हुआ है। धनीपुर बिजली घर से सिंधौली रोड की बिजली आपूर्ति सुबह करीब 10 बजे से बाधित हो गई। जीवनगढ़ में बार-बार एक फेज जाने से परेशानी हुई। जीवनगढ़ की गली नंबर 14, 15 और आसपास के इलाकों में बार-बार एक फेज चले जाने की समस्या भी सामने आई है।



देहात में फीडर में हुआ फॉल्ट

देहात में बरला, चैंडोला सुजानपुर सहित अन्य कई इलाकों में ब्रेक डाउन होने से आपूर्ति ठप रही। कुछ स्थानों पर 33 केवीए के फीडर खराब हो गए। कहीं तार टूट गए। बिजली निगम के एसई ग्रामीण ने बताया कि सभी स्थानों पर फॉल्ट सही कराए जा रहे हैं। छर्रा में दोपहर 12 बजे से रात नौ बजे तक बिजली नहीं आई। एसडीओ मनोज कुमार ने बताया कि फॉल्ट नहीं मिलने से इसको ठीक नहीं किया जा सका है। टीम जुटी हुई है। बता दें कि देहात के अधिकांश इलाकों में रात दस बजे तक आपूर्ति सामान्य कर दी गई है। कुछ स्थानों पर काम जारी है।