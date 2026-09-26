Hindi News
›
Video
›
Uttar Pradesh
›
Agra News
›
Crowds flock to Bateshwar for the captivating *Shringar* worship and *Darshan* of Brahmalal Maharaj during Pitru Paksha, seeking salvation for their ancestors.
{"_id":"6ab75fcaa58888b8e50efb6f","slug":"video-crowds-flock-to-bateshwar-for-the-captivating-shringar-worship-and-darshan-of-brahmalal-maharaj-during-pitru-paksha-seeking-salvation-for-their-ancestors-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पितृपक्ष पर बटेश्वर के बृह्मलाल महाराज की आकर्षक श्रृंगार पूजा,दर्शन एवं पूर्वजों के मोक्ष को उमड़े लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: पितृपक्ष पर बटेश्वर के बृह्मलाल महाराज की आकर्षक श्रृंगार पूजा,दर्शन एवं पूर्वजों के मोक्ष को उमड़े लोग
बाह। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष को केवल तर्पण का समय नहीं माना जाता, बल्कि अपने पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। बटेश्वर मंदिर के पुजारी जयप्रकाश गोस्वामी ने बताया, मान्यता है कि इस दौरान किए गए तर्पण पिंडदान श्राद्ध और दान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और उनका आशीर्वाद परिवार पर सदा बना हुआ रहता है। पितृपक्ष के पहले दिन शनिवार को बृह्मलाल महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया। श्रृंगार पूजा के दर्शन एवं अपने पितृरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए शनिवार सुबह से ही बटेश्वर में लोगों की भारी भीड़ रही।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।