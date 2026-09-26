संवरेगा बुढ़िया का ताल: ताजखेमा में बनेंगे हट, यूपी सरकार ने आगरा को दिया तोहफा; बदलेगी इन स्थानों की तस्वीर

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ताज खेमा के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, आगरा-फिरोजाबाद हाईवे पर एत्मादपुर स्थित ऐतिहासिक बुढ़िया के ताल के पास पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 4 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसमें रेस्तरां, व्यूइंग वॉच टॉवर, आकर्षक लैंडस्केपिंग और वॉक-वे निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं।एत्मादपुर के विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने बुढि़या के ताल को पर्यटन विकास का केंद्र बनाने के लिए पैरवी की। वर्ष 1814 में कलाकार सीताराम की पेंटिंग में बुढि़या का ताल का जो स्वरूप दिखता है, उसी तरह से यहां पानी लाने और हरियाली का प्रयास होगा। एत्मादपुर स्थित अकबर के दरबारी इत्माद खान द्वारा निर्मित और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित 430 वर्ष से अधिक पुराना बुढ़िया का ताल वर्षों से देखरेख के अभाव और पानी की कमी के चलते बदहाली का शिकार था। सुंदरीकरण की योजना से हाईवे किनारे मौजूद इस ऐतिहासिक धरोहर को संजीवनी मिलेगी।