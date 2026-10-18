VIDEO: आगरा में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा देने उमड़े अभ्यर्थी, दिखा उत्साह

आगरा में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा-2026 का आयोजन 18 अक्तूबर को सिकंदरा स्थित होली पब्लिक स्कूल में किया गया। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। परीक्षा में कक्षा नौ, के 164 , हाईस्कूल के 153, कक्षा 11 के 377 और इंटरमीडिएट के 187 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा (ओएमआर शीट) पर होगी, जिसे बाद में जमा करा लिया गया।
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