राजस्थान: राजपुरोहित समाज की भाजपा को दो-टूक, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ेंगे पंचायत चुनाव

राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनावों से पहले सिरोही जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बसंतगढ़ स्थित ब्रह्माजी मंदिर परिसर में आबू-पिंडवाड़ा राजपुरोहित समाज की सामूहिक बैठक आयोजित की गई। समाज के अध्यक्ष हिम्मत राजपुरोहित की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनावों में समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा जिला कोषाध्यक्ष एवं पिंडवाड़ा प्रधान नितिन बंसल की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि सामान्य वर्ग की सीटों पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो समाज पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी उतारेगा।

प्रधान नितिन बंसल पर समाज की अनदेखी करने का आरोप

बैठक में समाज के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पिंडवाड़ा प्रधान नितिन बंसल राजपुरोहित समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विरोध कर रहे हैं। समाज के लोगों का आरोप है कि भाजपा से समाज के संभावित प्रत्याशियों को टिकट दिलाने में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। इसे राजनीतिक उपेक्षा बताते हुए उपस्थित लोगों ने नाराजगी जाहिर की और इस रवैये पर कड़ा एतराज जताया।

उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे

बैठक में समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सामान्य वर्ग की सीटों पर समाजों को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, तो राजपुरोहित समाज पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारेगा।

समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि राजनीतिक उपेक्षा स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि समाज के योग्य प्रत्याशियों को उचित अवसर नहीं मिला, तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी मैदान में जवाब दिया जाएगा।

'भाजपा से बैर नहीं, नितिन बंसल तेरी खैर नहीं' के लगाए नारे

बैठक के दौरान प्रधान नितिन बंसल के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। समाज के लोगों ने 'भाजपा से बैर नहीं, नितिन बंसल तेरी खैर नहीं' के नारे लगाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही, प्रधान की कथित कार्यशैली की शिकायत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया।

आबू-पिंडवाड़ा क्षेत्र के समाजजन हुए एकजुट

बैठक में बसंतगढ़ स्थित ब्रह्माजी मंदिर, आबूरोड और आबू-पिंडवाड़ा क्षेत्र के समाज के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, युवा तथा बसंतगढ़ और आबूरोड राजपुरोहित समाज की कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में समाज के राजनीतिक हितों और आगामी पंचायती राज चुनावों में भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। समाज के प्रतिनिधियों ने दोहराया कि आगामी चुनावों में राजपुरोहित समाज के किसी भी योग्य प्रत्याशी का राजनीतिक विरोध करने या उसका टिकट कटवाने का प्रयास किया गया, तो इसका लोकतांत्रिक तरीके से कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि, समाज की ओर से लगाए गए आरोपों और नितिन बंसल की कार्यशैली को लेकर भाजपा प्रधान नितिन बंसल अथवा भाजपा संगठन की प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है।