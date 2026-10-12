राजस्थान: क्रेशर-माइनिंग विवाद में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत, हमले में हुए थे गंभीर घायल

राजस्थान के भरतपुर जिले में क्रेशर प्लांट और माइनिंग लीज के रास्ते को लेकर चल रहा विवाद हिंसक हो गया। वैर थाना क्षेत्र के भौंडा-रायपुर गांव में हुए हमले में गंभीर रूप से घायल पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत हो गई। उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, लेकिन दौसा के पास रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार, भौंडा और रायपुर गांव के ग्रामीणों तथा क्रेशर संचालकों के बीच माइनिंग लीज और रास्ते को लेकर करीब दो साल से विवाद चल रहा था। रविवार, 11 अक्टूबर की शाम पहाड़ी पर खनन कार्य के दौरान करीब 70 से 80 लोगों की भीड़ क्रेशर प्लांट पर पहुंच गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट, पथराव तथा लाठी-डंडे चलने की घटना हुई।

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इस दौरान पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना और उनके सुरक्षाकर्मी गगन शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। भड़ाना की पत्नी कमलेश भड़ाना ने उन पर गोली चलाए जाने का आरोप भी लगाया है। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की जांच जारी है।

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घायल भड़ाना को पहले वैर उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन जयपुर पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। स्थिति को देखते हुए भौंडा गांव और अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।